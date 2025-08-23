Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Динамо М — Пари НН, результат матча 23 августа 2025, счет 3:0, 6-й тур РПЛ 2025/2026

«Динамо» разгромило «Пари НН» в дебютном матче Антона Миранчука за московскую команду
Аудио-версия:
Комментарии

Окончен матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором играли московское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержала московская команда. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Макаров – 16'     2:0 Фомин – 46'     3:0 Маричаль – 90+3'    

На 16-й минуте Свен Карич отличился автоголом и вывел «Динамо» вперёд. Даниил Фомин на 46-й минуте удвоил преимущество бело-голубых. Денис Макаров на 54-й минуте забил третий гол московской команды, но после просмотра VAR взятие ворот отменили, поскольку ранее по ходу атаки была зафиксирована игра рукой. На 90+3-й минуте разрыв в счёте увеличил Николас Маричаль — 3:0. На 71-й минуте на замену вышел новичок «Динамо» Антон Миранчук.

После этой игры «Динамо» находится на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, у команды восемь очков. «Пари Нижний Новгород» располагается на 15-й строчке с тремя очками.

Календарь Мир РПЛ
Турнирная таблица Мир РПЛ
Материалы по теме
«Динамо» разгромило дома «Пари НН»! А Миранчук дебютировал за команду Карпина
Live
«Динамо» разгромило дома «Пари НН»! А Миранчук дебютировал за команду Карпина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android