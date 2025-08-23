«Динамо» разгромило «Пари НН» в дебютном матче Антона Миранчука за московскую команду

Окончен матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором играли московское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержала московская команда. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа.

На 16-й минуте Свен Карич отличился автоголом и вывел «Динамо» вперёд. Даниил Фомин на 46-й минуте удвоил преимущество бело-голубых. Денис Макаров на 54-й минуте забил третий гол московской команды, но после просмотра VAR взятие ворот отменили, поскольку ранее по ходу атаки была зафиксирована игра рукой. На 90+3-й минуте разрыв в счёте увеличил Николас Маричаль — 3:0. На 71-й минуте на замену вышел новичок «Динамо» Антон Миранчук.

После этой игры «Динамо» находится на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, у команды восемь очков. «Пари Нижний Новгород» располагается на 15-й строчке с тремя очками.