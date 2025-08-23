Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 23 августа, календарь, таблица

В субботу, 23 августа, состоялись четыре матча в 6-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата России 23 августа:

«Рубин» — «Спартак» — 0:2;

«Зенит» — «Динамо» Махачкала — 4:0;

«Локомотив» — «Ростов» — 3:3;

«Динамо» — «Пари НН» — 3:0.

По итогам игрового дня первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Локомотив», набравший 14 очков в шести матчах. На второй строчке располагается «Краснодар» с 12 очками после пяти игр. Замыкает тройку лидеров ЦСКА, у которого 11 набранных очков в пяти встречах. 6-й тур РПЛ завершится в воскресенье, 24 августа, тремя матчами.