Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антон Миранчук дебютировал за «Динамо» в матче с «Пари НН»

Антон Миранчук дебютировал за «Динамо» в матче с «Пари НН»
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором играют московское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». У московской команды на 71-й минуте вместо Даниила Фомина на поле вышел новый полузащитник команды Антон Миранчук, который присоединился к московскому коллективу этим летом, перейдя из швейцарского «Сьона». Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. На данный момент счёт 2:0 в пользу бело-голубых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Макаров – 16'     2:0 Фомин – 46'     3:0 Маричаль – 90+3'    

В минувшем туре «Динамо» дома проиграло ЦСКА со счётом 1:3, «Пари НН» в Саранске одолел махачкалинское «Динамо» (2:0).

Перед этой игрой московская команда располагалась на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ с пятью очками, нижегородцы находились на 15-й строчке с тремя очками.

Календарь Мир РПЛ
Турнирная таблица Мир РПЛ
Материалы по теме
«Динамо» разгромило дома «Пари НН»! А Миранчук дебютировал за команду Карпина
Live
«Динамо» разгромило дома «Пари НН»! А Миранчук дебютировал за команду Карпина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android