Антон Миранчук дебютировал за «Динамо» в матче с «Пари НН»

В эти минуты идёт матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором играют московское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». У московской команды на 71-й минуте вместо Даниила Фомина на поле вышел новый полузащитник команды Антон Миранчук, который присоединился к московскому коллективу этим летом, перейдя из швейцарского «Сьона». Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. На данный момент счёт 2:0 в пользу бело-голубых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем туре «Динамо» дома проиграло ЦСКА со счётом 1:3, «Пари НН» в Саранске одолел махачкалинское «Динамо» (2:0).

Перед этой игрой московская команда располагалась на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ с пятью очками, нижегородцы находились на 15-й строчке с тремя очками.