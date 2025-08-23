Скидки
Главная Футбол Новости

Рахимов ответил на вопрос о возможном переходе Кузяева в «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос о возможном переходе экс-полузащитника «Гавра» Далера Кузяева в клуб из Казани.

— Вы хорошо знакомы с отцом Далера Кузяева. Не общались с ним о переходе?
— Далер в ожидании предложений. Окно в Европе закрывается в конце августа, он, видимо, хочет ещё поиграть в Европе.

— Такие игроки созидательного плана нужны «Рубину»?
— Они, наверное, всем нужны, — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба.

Последним клубом Кузяева был «Гавр». С 2023 по 2025 год он принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн. Ранее футболист также выступал за «Зенит» и «Ахмат».

