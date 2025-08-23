«Серик Беледиеспор» под руководством Юрана проиграл со счётом 0:5 «Эрокспору»

Завершился матч 3-го тура второго по силе дивизиона Турции между клубами «Эрокспор» и «Серик Беледиеспор», которым руководит российский специалист Сергей Юран. Подопечные бывшего главного тренера «Пари НН» разгромно уступили сопернику со счётом 0:5.

Опорный полузащитник «Серик Беледиеспор» Бурак Асан был удалён на 11-й минуте встречи. В составе команды Сергея Юрана с первый минут на поле появились россияне Дмитрий Тихий, Кирилл Гоцук, Илья Берковский и Александр Мартынов. Защитник Артём Юран вышел на замену во второй половине игры.

«Серик Беледиеспор» располагается на девятом месте в турнирной таблице турнира. Данное поражение стало для подопечных Сергея Юрана первым в сезоне.