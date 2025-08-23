Скидки
23 августа 2025

Атлетико — Эльче, результат матча 23 августа, счёт 1:1, Ла Лига 2025/2026

«Атлетико» не смог обыграть «Эльче» в матче 2-го тура Ла Лиги
Завершился матч 2-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Эльче». Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» (Мадрид, Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Матч завершился вничью — 1:1.

Испания — Примера . 2-й тур
23 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 1
Эльче
Эльче
1:0 Сёрлот – 8'     1:1 Мир – 15'    

На восьмой минуте нападающий «Атлетико» Александр Сёрлот открыл счёт. На 15-й минуте форвард «Эльче»
Рафаэль Мир забил ответный мяч.

После этой игры в активе «Атлетико» стало одно очко. Команда Диего Симеоне занимает 13-е место в таблице чемпионата. «Эльче» с двумя очками располагается на 10-й строчке.

