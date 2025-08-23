«Атлетико» не смог обыграть «Эльче» в матче 2-го тура Ла Лиги

Завершился матч 2-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Эльче». Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» (Мадрид, Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Матч завершился вничью — 1:1.

На восьмой минуте нападающий «Атлетико» Александр Сёрлот открыл счёт. На 15-й минуте форвард «Эльче»

Рафаэль Мир забил ответный мяч.

После этой игры в активе «Атлетико» стало одно очко. Команда Диего Симеоне занимает 13-е место в таблице чемпионата. «Эльче» с двумя очками располагается на 10-й строчке.