«Атлетико» не смог обыграть «Эльче» в матче 2-го тура Ла Лиги
Завершился матч 2-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Эльче». Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» (Мадрид, Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Матч завершился вничью — 1:1.
Испания — Примера . 2-й тур
23 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 1
Эльче
Эльче
1:0 Сёрлот – 8' 1:1 Мир – 15'
На восьмой минуте нападающий «Атлетико» Александр Сёрлот открыл счёт. На 15-й минуте форвард «Эльче»
Рафаэль Мир забил ответный мяч.
После этой игры в активе «Атлетико» стало одно очко. Команда Диего Симеоне занимает 13-е место в таблице чемпионата. «Эльче» с двумя очками располагается на 10-й строчке.
