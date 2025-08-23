Скидки
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Локомотива» Галактионов оценил игру Рамиреса в матче с «Ростовом»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал игру защитника Кристиана Рамиреса в матче 6-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (3:3). Игрок присоединился к московской команде этим летом.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 7'     2:0 Воробьёв – 20'     2:1 Мохеби – 57'     2:2 Сулейманов – 65'     3:2 Сильянов – 82'     3:3 Роналдо – 90+8'    

— Вы вынужденно заменили Руденко, выпустили Рамиреса. Кристиан «привёз» пенальти, чуть не удалился. В концовке немного исправился, поучаствовав в голевой атаке. Это тоже повлияло [на результат]?
— Сложно сказать. В предыдущих матчах Кристиан выходил очень хорошо и давал команде определённые положительные качества с точки зрения организации и в атаке, и в обороне. Благодаря своему опыту мог спокойно и мяч сохранить, и придержать его, когда необходимо. Могли его использовать для вариативности при игре в пять защитников, когда соперник действует очень высоко. Здесь, к сожалению для нас, позиционные ошибки, и на мяче ошибка, которая привела ко второму голу, конечно, предопределила. Но ошибки бывают у всех.

Надо становиться цельнее, с точки зрения организации игры продолжать гнуть свою линию, не отказываться от своего футбола, быть более дисциплинированными. И «ляпы», которые мы совершаем. Опять же, третий мяч: можно было более надёжно сыграть, выбить, но здесь нам этих нюансов чуть-чуть не хватает для того, чтобы выжать максимальный результат. Будем исправлять эти моменты, — приводит слова Галактионова официальный сайт красно-зелёных.

Все новости

