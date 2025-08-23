Тренер «Локомотива» Галактионов оценил игру Рамиреса в матче с «Ростовом»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал игру защитника Кристиана Рамиреса в матче 6-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (3:3). Игрок присоединился к московской команде этим летом.

— Вы вынужденно заменили Руденко, выпустили Рамиреса. Кристиан «привёз» пенальти, чуть не удалился. В концовке немного исправился, поучаствовав в голевой атаке. Это тоже повлияло [на результат]?

— Сложно сказать. В предыдущих матчах Кристиан выходил очень хорошо и давал команде определённые положительные качества с точки зрения организации и в атаке, и в обороне. Благодаря своему опыту мог спокойно и мяч сохранить, и придержать его, когда необходимо. Могли его использовать для вариативности при игре в пять защитников, когда соперник действует очень высоко. Здесь, к сожалению для нас, позиционные ошибки, и на мяче ошибка, которая привела ко второму голу, конечно, предопределила. Но ошибки бывают у всех.

Надо становиться цельнее, с точки зрения организации игры продолжать гнуть свою линию, не отказываться от своего футбола, быть более дисциплинированными. И «ляпы», которые мы совершаем. Опять же, третий мяч: можно было более надёжно сыграть, выбить, но здесь нам этих нюансов чуть-чуть не хватает для того, чтобы выжать максимальный результат. Будем исправлять эти моменты, — приводит слова Галактионова официальный сайт красно-зелёных.