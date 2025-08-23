В «Динамо» прокомментировали разгромную победу над «Пари НН»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о разгромной победе бело-голубых над «Пари НН» (3:0) в 6-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

«Наши болельщики, команда и все динамовцы долго ждали победы. Но то, что мы сегодня победили, не должно быть ни для кого сюрпризом. При всём уважении к сопернику. Надеюсь, эту тенденцию мы закрепим и продолжим улучшать», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После этой игры «Динамо» находится на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, у команды восемь очков. «Пари Нижний Новгород» располагается на 15-й строчке с тремя очками.