Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Тоттенхэма» Франк прокомментировал победу над «Манчестер Сити»

Аудио-версия:
Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:0).

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
23 августа 2025, суббота. 14:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
0 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Джонсон – 35'     0:2 Пальинья – 45+2'    

«Я очень доволен игрой и, конечно же, победой. Думаю, первые 35 минут игра была равной, «Сити» немного превосходил нас, но мы оставались в игре, старались действовать правильно, демонстрируя отличную психологию. Гол немного изменил ход игры, и после него мы более-менее уверенно владели преимуществом до конца матча. Второй тайм был исключительным. То, как мы вышли… мы всё ещё хотели играть, под высоким давлением, напористо, очень агрессивно. Думаю, им было очень, очень тяжело. Я этим очень горжусь.

И, конечно же, менталитет игры на ноль. Игра на ноль очень важна, потому что тогда легче выигрывать футбольные матчи. Мы так много работаем над этим, и огромная заслуга в этом принадлежит тренерскому штабу, игрокам. Мэтт Уэллс (помощник тренера — Прим. «Чемпионата») проделал первоклассную работу в этом направлении — высокий прессинг, средний прессинг, нижняя блокировка, защита штрафной площади, менталитет, позволяющий блокировать удары, — это очень важно», — приводит слова Франка официальный сайт клуба.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» дома проиграл «Тоттенхэму» в матче 2-го тура АПЛ
