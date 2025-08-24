«У Станковича начало получаться». Гришин — о победе «Спартака» в матче с «Рубином»

Экс-полузащитник ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин высказался о победе «Спартака» в матче 6-го тура Мир РПЛ с «Рубином» (2:0).

«Я с симпатией отношусь к Станковичу. Это великий футболист и хороший тренер. Мы видели, что в прошлом году он неплохо работал. В этом сезоне ему немного не повезло: в трёх матчах команда играла в меньшинстве из‑за удалений. Но он нашёл схему игры в три защитника. В матче с «Рубином» «Спартак» показал отменный футбол.

Команда играет в хороший футбол, играет в атаку. Рахимов — сильный тренер. Но с этими футболистами «Рубина» он не может играть в другой футбол. Владение мячом 22%… Они не играют в футбол, а обороняются.

Я вижу, что «Спартак» прибавляет, игра расцветает новыми красками. Многие говорят: «Нам нужен сильный «Спартак». Это аксиома. Я хочу, чтобы Станкович продолжал работать. Сейчас у него начало получаться», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».