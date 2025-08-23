Валерий Карпин прокомментировал победу «Динамо» над «Пари НН»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Пари НН» (3:0) в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Многое в обороне понравилось. Не первую игру команда понимает, выполняет требования, которые должны быть при обороне. У наших ворот не могу вспомнить опасных моментов. В атаке, даже с тремя голами, реализация хромает.

Не понравилось, опять же, это связано с психологией — есть давление на футболистов, потому что побеждать надо было кровь из носу. Глобально же игра была нормальной», — передает слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После этой игры «Динамо» находится на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, у команды восемь очков. «Пари Нижний Новгород» располагается на 15-й строчке с тремя очками.