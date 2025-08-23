Скидки
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
22:05 Мск
Валерий Карпин высказался о дебюте Антона Миранчука за «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин оценил дебют за команду полузащитника Антона Миранчука в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (3:0). Миранчук вышел на замену на 71-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Макаров – 16'     2:0 Фомин – 46'     3:0 Маричаль – 90+3'    

«Оценивать за 20-25 минут смысла нет. Он только приехал с самолета, потренировался на предыгровой. Надо оценивать, когда сыграет больше времени. По одной тренировке сложно сказать, насколько готов.

По сегодняшней игре нельзя сказать, что выпадал. Впереди игры на Кубок, посмотрим, насколько можем его использовать. После матчей сборных будет уже более понятно», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

