Главная Футбол Новости

Алексей Шпилевский высказался о поражении «Пари НН» от «Динамо»

Алексей Шпилевский высказался о поражении «Пари НН» от «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал поражение от московского «Динамо» (0:3) в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Макаров – 16'     2:0 Фомин – 46'     3:0 Маричаль – 90+3'    

«Разочарованы таким результатом. Больше разочарован, что до замен мячи, которые пропустили, — это базовые вещи. Где-то было один-два момента, где могли повысить напряжение. После замен уже было без шансов — разочарован заменами. Сказал это ребятам. Нельзя действовать подобным образом с такими командами. На данный момент — что есть. Двигаемся дальше, «Динамо» — спасибо», — передаёт слова Шпилевского корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После этой игры «Динамо» находится на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, у команды восемь очков. «Пари Нижний Новгород» располагается на 15-й строчке с тремя очками.

