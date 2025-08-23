Алексей Шпилевский высказался о поражении «Пари НН» от «Динамо»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал поражение от московского «Динамо» (0:3) в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

«Разочарованы таким результатом. Больше разочарован, что до замен мячи, которые пропустили, — это базовые вещи. Где-то было один-два момента, где могли повысить напряжение. После замен уже было без шансов — разочарован заменами. Сказал это ребятам. Нельзя действовать подобным образом с такими командами. На данный момент — что есть. Двигаемся дальше, «Динамо» — спасибо», — передаёт слова Шпилевского корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После этой игры «Динамо» находится на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, у команды восемь очков. «Пари Нижний Новгород» располагается на 15-й строчке с тремя очками.