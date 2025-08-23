Главный тренер «Пари НН» ответил, когда команда сыграет на своём стадионе

Главный тренер футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский ответил на вопрос о сроках возвращения команды на домашний стадион команды «Совкомбанк Арену».

— Когда будете играть на своём стадионе?

— Обещали первого октября. Надеюсь, что так случился, — передаёт слова Шпилевского корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, «Пари НН» проводит домашние матчи на старте сезона-2025/2026 на резервных стадионах из‑за ведущихся ремонтных работ на арене в Нижнем Новгороде. После шести сыгранных матчей команда располагается на 15-й строчке турнирной таблицы чемпионата с тремя очками.