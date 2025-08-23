Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Пари НН» ответил, когда команда сыграет на своём стадионе

Главный тренер «Пари НН» ответил, когда команда сыграет на своём стадионе
Комментарии

Главный тренер футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский ответил на вопрос о сроках возвращения команды на домашний стадион команды «Совкомбанк Арену».

— Когда будете играть на своём стадионе?
— Обещали первого октября. Надеюсь, что так случился, — передаёт слова Шпилевского корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, «Пари НН» проводит домашние матчи на старте сезона-2025/2026 на резервных стадионах из‑за ведущихся ремонтных работ на арене в Нижнем Новгороде. После шести сыгранных матчей команда располагается на 15-й строчке турнирной таблицы чемпионата с тремя очками.

Материалы по теме
Алексей Шпилевский высказался о поражении «Пари НН» от «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android