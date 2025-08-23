Нападающий «Арсенала» Дьёкереш: было приятно забить в начале второго тайма

Нападающий «Арсенала» Виктор Дьёкереш поделился эмоциями от матча 2-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (5:0), в котором он оформил дубль.

«Думаю, мы начали эту игру неплохо, у нас сразу же появились моменты. В первом тайме мы забили дважды, у меня был момент, который следовало реализовать. Во второй половине игры мы просто продолжили идти вперёд, разумеется, было приятно забить в начале тайма.

Было невероятно ощущать эту поддержку с первой минуты и до самого конца. Это придаёт дополнительные силы, чтобы продолжать идти. Разумеется, победить со счётом 5:0 и снова сыграть «всухую» — это замечательно.

Было здорово получить 90 минут игрового времени, чтобы понять ритм и больше сыграть с парнями. Полагаю, это был хороший матч. Сегодня мне было хорошо, ведь у меня два гола, а у команды в целом их пять. Думаю, это показало, что мы способны быть угрозой в будущем, ведь у нас так много отличных атакующих игроков, но, разумеется, хороша и оборона, что важно. Сегодня мы неплохо прессинговали, не позволяли сопернику слишком долго владеть мячом. Думаю, мы заслужили эту победу», — приводит слова Дьёкереша официальный сайт «Арсенала».