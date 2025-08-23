«Милан» дома уступил новичку Серии А «Кремонезе» в матче 1-го тура

Завершился матч 1-го тура итальянской Серии А между «Миланом» и «Кремонезе». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Джузеппе Коллу. Победу со счётом 2:1 праздновали гости.

На 28-й минуте защитник «Кремонезе» Федерико Баскиротто открыл счёт в матче. На 45+1-й минуте центральный защитник «Милана» Страхиня Павлович сравнял счёт после подачи новичка Первиса Эступиньяна. На 61-й минуте нападающий гостей Федерико Бонаццоли вновь вывел свою команду вперёд.

Во 2-м туре чемпионата Италии «Кремонезе» сыграет на выезде с «Сассуоло», а «Милан» встретится в гостях с «Лечче». Оба матча пройдут в пятницу, 29 августа.