Милан — Кремонезе, результат матча 23 августа 2025, счет 1:2, 1-й тур Серии А 2025/2026

«Милан» дома уступил новичку Серии А «Кремонезе» в матче 1-го тура
Завершился матч 1-го тура итальянской Серии А между «Миланом» и «Кремонезе». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Джузеппе Коллу. Победу со счётом 2:1 праздновали гости.

Италия — Серия А . 1-й тур
23 августа 2025, суббота. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 2
Кремонезе
Кремона
0:1 Баскиротто – 28'     1:1 Павлович – 45+1'     1:2 Бонаццоли – 61'    

На 28-й минуте защитник «Кремонезе» Федерико Баскиротто открыл счёт в матче. На 45+1-й минуте центральный защитник «Милана» Страхиня Павлович сравнял счёт после подачи новичка Первиса Эступиньяна. На 61-й минуте нападающий гостей Федерико Бонаццоли вновь вывел свою команду вперёд.

Во 2-м туре чемпионата Италии «Кремонезе» сыграет на выезде с «Сассуоло», а «Милан» встретится в гостях с «Лечче». Оба матча пройдут в пятницу, 29 августа.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
