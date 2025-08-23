«Рома» обыграла «Болонью» в матче 1-го тура Серии А
Завершился матч 1-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Рома» и «Болонья». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Лукой Цуфферли. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Хозяева поля одержали минимальную победу — 1:0.
Италия — Серия А . 1-й тур
23 августа 2025, суббота. 21:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
1 : 0
Болонья
Болонья
1:0 Франса – 53'
Единственный гол в матче был забит на 53-й минуте. Отличился бразильский защитник «Ромы» Уэсли Франса.
В следующем туре чемпионата «Рома» сыграет с «Пизой», а «Болонья» проведёт матч с «Комо».
Прошлый сезон чемпионата Италии «Рома» завершила на пятой строчке, набрав 69 очков. «Болонья» с 62 очками стала девятой, а также выиграла Кубок Италии.
