Лион — Метц, результат матча 23 августа 2025, счет 3:0, 2-й тур Лиги 1 2025/2026

«Лион» разгромил «Метц» во 2-м туре Лиги 1 и обошёл «ПСЖ» в турнирной таблице
Комментарии

Завершился матч 2-го тура французской Лиги 1 между «Лионом» и «Метцем». Команды играли на стадионе «Групама» (Лион, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Эрик Ваттеллье. Победу со счётом 3:0 праздновали хозяева поля.

Франция — Лига 1 . 2-й тур
23 августа 2025, суббота. 22:05 МСК
Лион
Лион
Окончен
3 : 0
Метц
Метц
1:0 Фофана – 25'     2:0 Толиссо – 30'     3:0 Карабец – 83'    

На 25-й минуте полузащитник «Лиона» Малик Фофана забил первый мяч в игре. На 30-й минуте экс-хавбек «Баварии» Корентин Толиссо отметился голом после передачи бывшего защитника «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлса. На 83-й минуте отличился вышедший на замену полузащитник Адам Карабец.

«Лион» набрал шесть очков в двух стартовых турах чемпионата Франции, обошёл в турнирной таблице Лиги 1 «ПСЖ» и поднялся на первое место. «Метц» с двумя поражениями на старте сезона располагается на 17-й строчке.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
