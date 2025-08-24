«Лион» разгромил «Метц» во 2-м туре Лиги 1 и обошёл «ПСЖ» в турнирной таблице

Завершился матч 2-го тура французской Лиги 1 между «Лионом» и «Метцем». Команды играли на стадионе «Групама» (Лион, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Эрик Ваттеллье. Победу со счётом 3:0 праздновали хозяева поля.

На 25-й минуте полузащитник «Лиона» Малик Фофана забил первый мяч в игре. На 30-й минуте экс-хавбек «Баварии» Корентин Толиссо отметился голом после передачи бывшего защитника «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлса. На 83-й минуте отличился вышедший на замену полузащитник Адам Карабец.

«Лион» набрал шесть очков в двух стартовых турах чемпионата Франции, обошёл в турнирной таблице Лиги 1 «ПСЖ» и поднялся на первое место. «Метц» с двумя поражениями на старте сезона располагается на 17-й строчке.