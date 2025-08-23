Скидки
Вратарь «Пари НН» Медведев прокомментировал поражение от «Динамо»

Голкипер «Пари НН» Никита Медведев высказался о поражении своей команды от московского «Динамо» (0:3) в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Макаров – 16'     2:0 Фомин – 46'     3:0 Маричаль – 90+3'    

«По матчу всё понятно. Пропустили лёгкий гол, не так, как надо, разыграли мяч. Пусть на эти вопросы отвечает тренер, мне сложно отвечать», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После этой игры «Динамо» находится на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, у команды восемь очков. «Пари Нижний Новгород» располагается на 15-й строчке с тремя очками.

