Маричаль: у Макарова есть качества, с «Пари НН» показал хороший футбол

Футболист московского «Динамо» Николас Маричаль оценил игру нападающего команды Дениса Макарова в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (3:0). Форвард стал автором одного из забитых мячей.

«Он хороший игрок, у него есть качества, это плюс для команды. Он показал хороший футбол сегодня. Он рисковал и смог забить, потому что старался», — передаёт слова Маричаля корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После этой игры «Динамо» находится на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, у команды восемь очков. «Пари Нижний Новгород» располагается на 15-й строчке с тремя очками.