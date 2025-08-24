Игрок «Динамо» Маричаль назвал матч с «Пари НН» лучшим в сезоне

Уругвайский центральный защитник московского «Динамо» Николас Маричаль высказался о результате матча 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (3:0).

«Спасибо за поздравления. Это был самый лучший матч в этом сезоне. Мы выполнили все задачи. На этой неделе мы сильно работали и исправили все ошибки, которые допустили в прошлых матчах», — передаёт слова Маричаля корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После этой игры «Динамо» находится на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков за шесть матчей. «Пари Нижний Новгород» располагается на 15-й строчке с тремя очками.