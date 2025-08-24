Скидки
Игрок «Динамо» Маричаль назвал матч с «Пари НН» лучшим в сезоне

Уругвайский центральный защитник московского «Динамо» Николас Маричаль высказался о результате матча 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (3:0).

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Макаров – 16'     2:0 Фомин – 46'     3:0 Маричаль – 90+3'    

«Спасибо за поздравления. Это был самый лучший матч в этом сезоне. Мы выполнили все задачи. На этой неделе мы сильно работали и исправили все ошибки, которые допустили в прошлых матчах», — передаёт слова Маричаля корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После этой игры «Динамо» находится на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков за шесть матчей. «Пари Нижний Новгород» располагается на 15-й строчке с тремя очками.

