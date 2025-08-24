Антон Миранчук поделился эмоциями от дебюта за «Динамо»

Новичок московского «Динамо» Антон Миранчук высказался о своём дебютном матче за бело-голубых в 6-м туре Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (3:0). Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

«Всё впереди, но я очень рад, что мы победили, а болельщики встретили тепло. В команде тоже отлично приняли, я понимаю требования, всё хорошо», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Антон Миранчук перебрался в московское «Динамо» из швейцарского «Сьона». Встречу с «Пари НН» россиянин начал на скамье запасных, а на поле появился на 71-й минуте.