Антон Миранчук высказался о словах президента «Сьона» про его нежелание бегать

Новый полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук прокомментировал слова президента «Сьона» Кристиана Константина о своей предполагаемой неготовности к интенсивной беговой работе. Футболист выступал за швейцарскую команду с сентября 2024 года.

«Не понимаю, на чём основаны слова президента «Сьона», у меня хорошие цифры по пробегу. Там была хорошая жизнь, но решил попрощаться. Поблагодарил всех. Не хочется философствовать, много об этом говорил. Но я точно не пожалел о переходе в «Сьон», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Суммарно на счету Миранчука два гола и три результативные передачи за швейцарский клуб в 25 матчах чемпионата страны.