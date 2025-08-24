Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антон Миранчук высказался о словах президента «Сьона» про его нежелание бегать

Антон Миранчук высказался о словах президента «Сьона» про его нежелание бегать
Комментарии

Новый полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук прокомментировал слова президента «Сьона» Кристиана Константина о своей предполагаемой неготовности к интенсивной беговой работе. Футболист выступал за швейцарскую команду с сентября 2024 года.

«Не понимаю, на чём основаны слова президента «Сьона», у меня хорошие цифры по пробегу. Там была хорошая жизнь, но решил попрощаться. Поблагодарил всех. Не хочется философствовать, много об этом говорил. Но я точно не пожалел о переходе в «Сьон», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Суммарно на счету Миранчука два гола и три результативные передачи за швейцарский клуб в 25 матчах чемпионата страны.

Материалы по теме
«Для Антона было в новинку много бегать». Президент «Сьона» — о Миранчуке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android