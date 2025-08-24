«Барселона» вырвала победу у «Леванте» в Ла Лиге, уступая в два мяча к перерыву

Завершился матч 2-го тура испанской Ла Лиги между «Леванте» и «Барселоной». Команды играли на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии. В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Эрнандес из Санта-Крус-де-Тенерифе. Волевую победу со счётом 3:2 одержали каталонцы.

На 15-й минуте нападающий Иван Ромеро вывел «Леванте» вперёд. На 45+7-й минуте полузащитник Хосе Луис Моралес удвоил преимущество хозяев, реализовав пенальти. На 49-й минуте полузащитник Педри отыграл один мяч гостей. На 52-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес восстановил равенство в счёте. На 90+1-й минуте защитник Унай Эльхесабаль отправил мяч в собственные ворота после подачи вингера Ламина Ямаля.

После двух матчей у «Барселоны» шесть набранных очков. Сине-гранатовые занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леванте» с двумя поражениями на старте сезона располагается на 18-й строчке.