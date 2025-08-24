Скидки
Леванте — Барселона, результат матча 23 августа 2025, счет 2:3, 2-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Барселона» вырвала победу у «Леванте» в Ла Лиге, уступая в два мяча к перерыву
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 2-го тура испанской Ла Лиги между «Леванте» и «Барселоной». Команды играли на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии. В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Эрнандес из Санта-Крус-де-Тенерифе. Волевую победу со счётом 3:2 одержали каталонцы.

Испания — Примера . 2-й тур
23 августа 2025, суббота. 22:30 МСК
Леванте
Валенсия
Окончен
2 : 3
Барселона
Барселона
1:0 Ромеро – 15'     2:0 Моралес – 45+7'     2:1 Педри – 49'     2:2 Ф. Торрес – 52'     2:3 Эльхесабаль – 90+1'    

На 15-й минуте нападающий Иван Ромеро вывел «Леванте» вперёд. На 45+7-й минуте полузащитник Хосе Луис Моралес удвоил преимущество хозяев, реализовав пенальти. На 49-й минуте полузащитник Педри отыграл один мяч гостей. На 52-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес восстановил равенство в счёте. На 90+1-й минуте защитник Унай Эльхесабаль отправил мяч в собственные ворота после подачи вингера Ламина Ямаля.

После двух матчей у «Барселоны» шесть набранных очков. Сине-гранатовые занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леванте» с двумя поражениями на старте сезона располагается на 18-й строчке.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
