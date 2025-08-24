«Мы можем гордиться тем, как доминировали». Артета — о победе «Арсенала» в игре с «Лидсом»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал разгромную победу над «Лидс Юнайтед» (5:0) в матче 2-го тура АПЛ.

«Свою первую домашнюю игру в сезоне мы начали именно так, как и хотели, это убедительная победа. Перед матчем в самой атмосфере ощущалось что-то подобное. Думаю, мы можем гордиться тем, как сыграли, как доминировали в игре, не допустили практически ни одного удара и сыграли «всухую». А ещё у нас было много хороших моментов.

Виктор [Дьёкереш] забил два своих первых гола за клуб, я очень рад за Юрриена [Тимбера], который долго восстанавливался после травмы голеностопа и вместе с физиотерапевтами и медицинским штабом посвятил часы тому, чтобы забить эти два гола на «Эмирейтс» — это особенный момент. [Кристьян] Москера хорошо дебютировал за клуб, а также один из ярчайших моментов игры — Макс [Доумен], который в 15 лет дебютирует и зарабатывает пенальти. Я очень ими горжусь», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».