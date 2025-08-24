Скидки
Тренер «Тоттенхэма» Франк рассказал, что его впечатлило в победе над «Манчестер Сити»

Тренер «Тоттенхэма» Франк рассказал, что его впечатлило в победе над «Манчестер Сити»
Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк ответил на вопрос о том, что его особенно впечатлило в победном матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:0).

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
23 августа 2025, суббота. 14:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
0 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Джонсон – 35'     0:2 Пальинья – 45+2'    

«Настрой игроков был исключительным. Они проявили смелость в первой и второй фазах, чего мы и добивались, чтобы мы могли удерживать мяч, немного прессинговать и давать им возможность двигаться вперёд, когда это возможно. Этот настрой, агрессивная решимость, высокое давление, желание продолжать играть, цепляться за соперника. Мы устали, но и они тоже устали, вот в чём разница», — приводит слова Франка официальный сайт клуба.

На 37-й минуте счёт в матче открыл полузащитник гостей Бреннан Джонсон. На 45+2-й минуте полузащитник Жоау Пальинья укрепил преимущество «Тоттенхэма».

