Тренер «Тоттенхэма» Франк рассказал, что его впечатлило в победе над «Манчестер Сити»

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк ответил на вопрос о том, что его особенно впечатлило в победном матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:0).

«Настрой игроков был исключительным. Они проявили смелость в первой и второй фазах, чего мы и добивались, чтобы мы могли удерживать мяч, немного прессинговать и давать им возможность двигаться вперёд, когда это возможно. Этот настрой, агрессивная решимость, высокое давление, желание продолжать играть, цепляться за соперника. Мы устали, но и они тоже устали, вот в чём разница», — приводит слова Франка официальный сайт клуба.

На 37-й минуте счёт в матче открыл полузащитник гостей Бреннан Джонсон. На 45+2-й минуте полузащитник Жоау Пальинья укрепил преимущество «Тоттенхэма».