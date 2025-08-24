Тренер «Арсенала» Артета ответил на вопрос о травмах Эдегора и Сака

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после матча 2-го тура АПЛ с «Лидс Юнайтед» (5:0) прокомментировал травмы Мартина Эдегора и Букайо Сака.

«Это негативная сторона сегодняшнего дня. Мартин почувствовал что-то в плече, когда приземлился. Мы пока не знаем, в чём дело, нужно сделать снимок завтра, чтобы понять это получше.

Букайо ощутил дискомфорт в подколенном сухожилии, когда держал мяч и боролся с защитником. Посмотрим, что там, думаю, эта травма отличается от предыдущей.

Сезон идёт две недели, а мы уже потеряли Кая [Хаверца], Мартина [Эдегора] и Букайо [Сака] — это показывает, насколько должен быть укомплектованным состав, чтобы играть в этой лиге на том уровне, на котором мы хотим», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».