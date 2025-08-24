Тренер «Арсенала» Артета ответил на вопрос о травмах Эдегора и Сака
Поделиться
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после матча 2-го тура АПЛ с «Лидс Юнайтед» (5:0) прокомментировал травмы Мартина Эдегора и Букайо Сака.
Англия — Премьер-лига . 2-й тур
23 августа 2025, суббота. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
5 : 0
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Тимбер – 34' 2:0 Сака – 45+1' 3:0 Дьёкереш – 48' 4:0 Тимбер – 56' 5:0 Дьёкереш – 90+5'
«Это негативная сторона сегодняшнего дня. Мартин почувствовал что-то в плече, когда приземлился. Мы пока не знаем, в чём дело, нужно сделать снимок завтра, чтобы понять это получше.
Букайо ощутил дискомфорт в подколенном сухожилии, когда держал мяч и боролся с защитником. Посмотрим, что там, думаю, эта травма отличается от предыдущей.
Сезон идёт две недели, а мы уже потеряли Кая [Хаверца], Мартина [Эдегора] и Букайо [Сака] — это показывает, насколько должен быть укомплектованным состав, чтобы играть в этой лиге на том уровне, на котором мы хотим», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».
Материалы по теме
Комментарии
- 24 августа 2025
-
00:49
-
00:48
-
00:40
-
00:36
-
00:35
-
00:19
-
00:13
-
00:10
-
00:08
-
00:05
- 23 августа 2025
-
23:58
-
23:54
-
23:48
-
23:43
-
23:43
-
23:32
-
23:21
-
23:13
-
23:08
-
23:08
-
23:05
-
23:00
-
22:48
-
22:45
-
22:44
-
22:43
-
22:31
-
22:22
-
22:12
-
22:09
-
22:04
-
22:02
-
21:58
-
21:56
-
21:48