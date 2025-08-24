Скидки
В «Динамо» прокомментировали расторжение контракта с Диего Лаксальтом

В «Динамо» прокомментировали расторжение контракта с Диего Лаксальтом
Аудио-версия:
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился подробностями об уходе уругвайского крайнего защитника Диего Лаксальта из московской команды. Напомним, 22 августа стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Это было совместное решение клуба, тренерского штаба и игрока. Оно было принято по итогам предсезонной подготовки. И мы специально это сделали тогда, чтобы у него было время найти клуб и продолжить карьеру. Хочу поблагодарить Диего за всё то, что сделал за четыре года в нашей команде», — приводит слова Пивоварова «РИА Новости Спорт».

Лаксальту 32 года. Уругваец перешёл в московский клуб в 2021 году из «Милана». За этот период он провёл 78 матчей и сделал пять результативных передач. В составе «Динамо» Диего дважды становился бронзовым призёром чемпионата России.

«Динамо» объявило об уходе Диего Лаксальта

Самая крупная победа «Динамо»:

