Генич отреагировал на спасение «Ростова» в матче с «Локомотивом» в РПЛ

Известный журналист и комментатор Константин Генич отреагировал на спасение «Ростова» в концовке матча с «Локомотивом» (3:3) в шестом туре чемпионата России. «Ростову» удалось сравнять счёт на 90+8-й минуте.

«Браво, «Ростов», — написал Генич на личной странице в своём телеграм-канале.

На данный момент «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 14 очков. «Ростов», в свою очередь, находится на 14-м месте, набрав четыре очка.

В следующем туре РПЛ «Локомотив» встретится с «Крыльями Советов», а «Ростов» проведёт матч с «Ахматом». Матчи пройдут 31 и 30 августа соответственно.