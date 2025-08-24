Генич отреагировал на спасение «Ростова» в матче с «Локомотивом» в РПЛ
Известный журналист и комментатор Константин Генич отреагировал на спасение «Ростова» в концовке матча с «Локомотивом» (3:3) в шестом туре чемпионата России. «Ростову» удалось сравнять счёт на 90+8-й минуте.
«Браво, «Ростов», — написал Генич на личной странице в своём телеграм-канале.
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 7' 2:0 Воробьёв – 20' 2:1 Мохеби – 57' 2:2 Сулейманов – 65' 3:2 Сильянов – 82' 3:3 Роналдо – 90+8'
На данный момент «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 14 очков. «Ростов», в свою очередь, находится на 14-м месте, набрав четыре очка.
В следующем туре РПЛ «Локомотив» встретится с «Крыльями Советов», а «Ростов» проведёт матч с «Ахматом». Матчи пройдут 31 и 30 августа соответственно.
