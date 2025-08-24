Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич отреагировал на спасение «Ростова» в матче с «Локомотивом» в РПЛ

Генич отреагировал на спасение «Ростова» в матче с «Локомотивом» в РПЛ
Комментарии

Известный журналист и комментатор Константин Генич отреагировал на спасение «Ростова» в концовке матча с «Локомотивом» (3:3) в шестом туре чемпионата России. «Ростову» удалось сравнять счёт на 90+8-й минуте.

«Браво, «Ростов», — написал Генич на личной странице в своём телеграм-канале.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 7'     2:0 Воробьёв – 20'     2:1 Мохеби – 57'     2:2 Сулейманов – 65'     3:2 Сильянов – 82'     3:3 Роналдо – 90+8'    

На данный момент «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 14 очков. «Ростов», в свою очередь, находится на 14-м месте, набрав четыре очка.

В следующем туре РПЛ «Локомотив» встретится с «Крыльями Советов», а «Ростов» проведёт матч с «Ахматом». Матчи пройдут 31 и 30 августа соответственно.

Материалы по теме
Фантастика в РПЛ! «Ростов» дважды спасся против «Локо», а Роналдо забил на 90+8-й! Видео
Фантастика в РПЛ! «Ростов» дважды спасся против «Локо», а Роналдо забил на 90+8-й! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android