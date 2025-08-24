Скидки
Галактионов назвал проблемы «Локомотива» на старте сезона РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о проблемных моментах команды после матча шестого тура чемпионата России с «Ростовом» (3:3). «Локомотив» упустил победу, пропустив на 90+8-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 7'     2:0 Воробьёв – 20'     2:1 Мохеби – 57'     2:2 Сулейманов – 65'     3:2 Сильянов – 82'     3:3 Роналдо – 90+8'    

— «Локомотив» пока не может играть с позиции силы после второго забитого мяча. Казалось, что игра давалась, соперник давал. Два забили и стали играть вторым номером. Это психология?
— Безусловно, психология внутри, психология команды. Я тоже сейчас команде сказал, что помимо того, что внутри раздевалки, помимо того, что мы требуем определённые нюансы, ребята, кто у нас постарше, должны инициативу забирать в свои руки. Где-то мяч взять под контроль, убрать ненужные ошибки, голосом подсказать более молодым. Это комплексный процесс. Ни в коем случае не перекладывая на кого-то. Понятно, что ошибки у всех есть — у тренерского штаба, у футболистов, у команды. Вместе выигрываем, вместе проигрываем. Обидно. Но что поделать. Результат уже есть, его надо принимать и дальше двигаться вперёд, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

«Локомотив» не может победить в РПЛ на протяжении двух игр кряду. В матче пятого тура РПЛ команда сыграла вничью с «Ахматом» (1:1). На данный момент «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 14 очков. В следующем туре РПЛ команда встретится с «Крыльями Советов».

Комментарии
