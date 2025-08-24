Миранчук дебютировал за «Динамо», Маричаль целовал мяч. Лучшие кадры победы бело-голубых

23 августа в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» прошёл матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором столичное «Динамо» принимало «Пари Нижний Новгород». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Победу со счётом 3:0 одержали хозяева.

Лучшие кадры матча «Динамо» — «Пари НН» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На 16-й минуте Свен Карич забил в свои ворота и вывел «Динамо» вперёд. На 46-й минуте Даниил Фомин удвоил преимущество бело-голубых. На 90+3-й минуте третий гол «Динамо» забил Николас Маричаль.

Отметим также, что на 71-й минуте на замену вышел новичок «Динамо» Антон Миранчук.