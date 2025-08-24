Доннарумма опубликовал пост по случаю прощания с Парижем

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма опубликовал пост на своей странице в соцсетях, где поблагодарил столицу Франции за четыре года карьеры.

«Спасибо, Париж», — написал Доннарумма на своей странице в соцсети X.

Напомним, в ночь с 22 на 23 августа после матча 2-го тура Лиги 1 с «Анже» (1:0) Доннарумма попрощался с фанатами «ПСЖ» на «Парк де Пренс». Сам футболист не принимает участия в матчах французского гранда в текущем сезоне, так как ранее объявил об уходе из клуба.

Голкипер провёл за клуб 161 матч, пропустил 156 голов и в 56 играх оставил ворота в неприкосновенности. С французским грандом Доннарумма завоевал Лигу чемпионов, четырежды побеждал в чемпионате Франции, трижды становился обладателем Суперкубка страны, а также два раза брал Кубок Франции. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 40 млн.

