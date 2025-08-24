«Зенит» установил клубный рекорд, реализовав пенальти в матче с «Динамо» Мх

«Зенит» забил с пенальти в 4-м домашнем матче подряд. Это новый клубный рекорд, сообщает телеграм-канал ЦИФРОСКОП. «Зенит» реализовал пенальти в домашнем матче шестого тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» (4:0). Удар на 29-й минуте реализовал нападающий Андрей Мостовой.

После этой победы в активе «Зенита» стало девять очков. Команда Сергея Семака находится на пятой строчке в таблице чемпионата. Махачкалинское «Динамо» с пятью очками располагается на 13-м месте.

В следующем туре РПЛ «Зенит» встретится с «Пари НН», а махачкалинское «Динамо» сыграет с московским «Динамо». Матчи пройдут 30 и 31 августа соответственно.