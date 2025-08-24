Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» установил клубный рекорд, реализовав пенальти в матче с «Динамо» Мх

«Зенит» установил клубный рекорд, реализовав пенальти в матче с «Динамо» Мх
Комментарии

«Зенит» забил с пенальти в 4-м домашнем матче подряд. Это новый клубный рекорд, сообщает телеграм-канал ЦИФРОСКОП. «Зенит» реализовал пенальти в домашнем матче шестого тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» (4:0). Удар на 29-й минуте реализовал нападающий Андрей Мостовой.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мостовой – 29'     2:0 Мантуан – 35'     3:0 Горшков – 72'     4:0 Глушенков – 90'    

После этой победы в активе «Зенита» стало девять очков. Команда Сергея Семака находится на пятой строчке в таблице чемпионата. Махачкалинское «Динамо» с пятью очками располагается на 13-м месте.

В следующем туре РПЛ «Зенит» встретится с «Пари НН», а махачкалинское «Динамо» сыграет с московским «Динамо». Матчи пройдут 30 и 31 августа соответственно.

Материалы по теме
«Зенит» разнёс Махачкалу с удивительным голом Мантуана. Но как вышел Глушенков! Видео
Видео
«Зенит» разнёс Махачкалу с удивительным голом Мантуана. Но как вышел Глушенков! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android