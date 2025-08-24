«Зенит» установил клубный рекорд, реализовав пенальти в матче с «Динамо» Мх
«Зенит» забил с пенальти в 4-м домашнем матче подряд. Это новый клубный рекорд, сообщает телеграм-канал ЦИФРОСКОП. «Зенит» реализовал пенальти в домашнем матче шестого тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» (4:0). Удар на 29-й минуте реализовал нападающий Андрей Мостовой.
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мостовой – 29' 2:0 Мантуан – 35' 3:0 Горшков – 72' 4:0 Глушенков – 90'
После этой победы в активе «Зенита» стало девять очков. Команда Сергея Семака находится на пятой строчке в таблице чемпионата. Махачкалинское «Динамо» с пятью очками располагается на 13-м месте.
В следующем туре РПЛ «Зенит» встретится с «Пари НН», а махачкалинское «Динамо» сыграет с московским «Динамо». Матчи пройдут 30 и 31 августа соответственно.
