Карпин объяснил, почему 18-летний Окишор не попадает в заявку «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин назвал причину отсутствия в заявке воспитанника команды 18-летнего полузащитника Виктора Окишора. Напомним, Окишор оставался вне заявки бело-голубых в трёх подряд матчах Российской Премьер-Лиги и одной игре Кубка России.

— Почему не попадает в заявку Виктор Окишор в последних матчах? Какие у него шансы заиграть в основе?

— Шансы такие же как у всех остальных. Будет хорошо выглядеть, будет играть. Сейчас же он травмирован — у него был ушиб спины, и сейчас он лечится. На кубковую игру он уже, наверное, будет в заявке, — приводит слова Карпина пресс-служба бело-голубых.

Всего в текущем сезоне в первой команде у Окишора 90 минут во встрече Кубка России с «Сочи». В трёх первых играх московской команды в РПЛ Виктор оставался в запасе. В минувшей кампании при Марцеле Личке воспитанник «Динамо» принял участие в 12 матчах за первую команду во всех турнирах, забив три гола и отдав одну результативную передачу.

Самые опасные травмы в футболе: