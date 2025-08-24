Скидки
Карпин объяснил, почему 18-летний Окишор не попадает в заявку «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин назвал причину отсутствия в заявке воспитанника команды 18-летнего полузащитника Виктора Окишора. Напомним, Окишор оставался вне заявки бело-голубых в трёх подряд матчах Российской Премьер-Лиги и одной игре Кубка России.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Макаров – 16'     2:0 Фомин – 46'     3:0 Маричаль – 90+3'    

— Почему не попадает в заявку Виктор Окишор в последних матчах? Какие у него шансы заиграть в основе?
— Шансы такие же как у всех остальных. Будет хорошо выглядеть, будет играть. Сейчас же он травмирован — у него был ушиб спины, и сейчас он лечится. На кубковую игру он уже, наверное, будет в заявке, — приводит слова Карпина пресс-служба бело-голубых.

Всего в текущем сезоне в первой команде у Окишора 90 минут во встрече Кубка России с «Сочи». В трёх первых играх московской команды в РПЛ Виктор оставался в запасе. В минувшей кампании при Марцеле Личке воспитанник «Динамо» принял участие в 12 матчах за первую команду во всех турнирах, забив три гола и отдав одну результативную передачу.

Самые опасные травмы в футболе:

