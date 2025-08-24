Скидки
Главная Футбол Новости

Галактионов недоумевал, Баринов хватался за голову. Фото ничьей «Локомотива» и «Ростова»

23 августа в Москве на стадионе «РЖД Арена» прошёл матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между «Локомотивом» и «Ростовом». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном. Игра завершилась результативной ничьей — 3:3.

Лучшие кадры матча «Локомотив» — «Ростов» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Дмитрия Голубовича и Арины Лобовой.

На седьмой минуте игры полузащитник Алексей Батраков вывел «Локомотив» вперёд. На 20-й минуте нападающий Дмитрий Воробьёв удвоил преимущество хозяев поля. На 57-й минуте форвард «Ростова» Мохаммад Мохеби отыграл один мяч, реализовав пенальти, назначенный после фола защитника Кристиана Рамиреса. На 65-й минуте экс-форвард «Локомотива» Тимур Сулейманов забил в ворота бывшего клуба и сравнял счёт. На 82-й минуте защитник Александр Сильянов вновь вывел хозяев вперёд. Но на 90+8-й минуте нападающий «Ростова» Роналдо сравнял счёт.

