Луис Энрике отреагировал на прощание Доннаруммы с игроками и фанатами «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о прощании итальянского голкипера французского гранда Джанлуиджи Доннаруммы с игроками и фанатами клуба после матча 2-го тура нового сезона Лиги 1, где «ПСЖ» одолел «Анже» со счётом 1:0.

Франция — Лига 1 . 2-й тур
22 августа 2025, пятница. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 0
Анже
Анже
1:0 Руис – 50'    

«Всегда приятно видеть поддержку болельщиков. Я понимаю, что это особенный момент для Джанлуиджи, сложно с этим смириться, но приятно видеть этот момент признания, приятно видеть это », — приводит слова Энрике издание Footmercato.

Напомним, 12 августа Джанлуиджи подтвердил, что не останется в парижском клубе. Вратарь провёл за «ПСЖ» 161 матч, пропустил 156 голов и в 56 встречах отыграл «на ноль». В составе парижского клуба Доннарумма выигрывал Лигу чемпионов, четырежды становился чемпионом Франции, три раза завоёвывал Суперкубок страны и дважды — Кубок Франции. По данным портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Доннарумма опубликовал пост по случаю прощания с Парижем

Победители футбольных турниров-2025:

