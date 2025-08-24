Матвей Сафонов показал фотографию праздничного торта, где изображена его семья

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов опубликовал пост в своём телеграм-канале, где показал фотографию эксклюзивного подарка для Матвея и его семьи.

Подарком является торт с подписью «Safonovs» и изображением Матвея, его супруги Марины Кондратюк и их собаки породы лабрадор-ретривер по кличке Морти. Отметим, на торте не были прорисованы лица футболиста, его супруги, а также мордочка собаки, поэтому Матвей сам завершил композицию.

«На днях к нам приехал вот такой прекрасный подарок. Но я не сдержался и доработал. Строго не судите», — подписал фото Сафонов в своём телеграм-канале.

Матвей Сафонов является воспитанником «Краснодара». К «ПСЖ» вратарь присоединился прошлым летом. В минувшем сезоне Матвей провёл 17 игр за «ПСЖ». Всего на счету вратаря 13 пропущенных мячей и семь «сухих» встреч. В нынешней кампании россиянин ещё не принимал участия в матчах. В составе парижского гранда Сафонов завоевал пять трофеев: чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов, а также Суперкубок Европы.

