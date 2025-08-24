Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лорьян — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин раскрыл, когда может вернуться на поле Гладышев, пропустивший из-за травмы 4 матча

Карпин раскрыл, когда может вернуться на поле Гладышев, пропустивший из-за травмы 4 матча
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о состоянии здоровья крайнего нападающего бело-голубых 22-летнего Ярослава Гладышева, который получил мышечную травму несколько недель назад и пропустил в общей сложности четыре матча во всех турнирах.

— Когда мы сможем увидеть на поле Ярослава Гладышева?
— Скоро. Надеемся, что он сыграет уже в Махачкале (матч 7-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» 31 августа. — Прим. «Чемпионата»), но это пока не точно, — приводит слова Карпина пресс-служба бело-голубых.

22-летний форвард провёл в этом сезоне четыре матча во всех турнирах, но пока результативными действиями не отметился. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 4 млн.

Материалы по теме
Карпин объяснил, почему 18-летний Окишор не попадает в заявку «Динамо»

Самые опасные травмы в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android