Карпин раскрыл, когда может вернуться на поле Гладышев, пропустивший из-за травмы 4 матча

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о состоянии здоровья крайнего нападающего бело-голубых 22-летнего Ярослава Гладышева, который получил мышечную травму несколько недель назад и пропустил в общей сложности четыре матча во всех турнирах.

— Когда мы сможем увидеть на поле Ярослава Гладышева?

— Скоро. Надеемся, что он сыграет уже в Махачкале (матч 7-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» 31 августа. — Прим. «Чемпионата»), но это пока не точно, — приводит слова Карпина пресс-служба бело-голубых.

22-летний форвард провёл в этом сезоне четыре матча во всех турнирах, но пока результативными действиями не отметился. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 4 млн.

Самые опасные травмы в футболе: