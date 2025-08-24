Скидки
Лорьян — Стад Ренн. Прямая трансляция
16:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Интересно послушать вас». Мостовой иронично обратился к критиковавшим «Спартак» экспертам

«Интересно послушать вас». Мостовой иронично обратился к критиковавшим «Спартак» экспертам
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой иронично обратился к экспертам, которые критиковали красно-белых в сезоне-2025/2026 после победы московской команды в гостевом матче Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 58'     0:2 Мартинс – 73'    

«Интересно сейчас послушать экспертов (улыбается). Их у нас сейчас много развелось в футболе. До первого тура, даже не после первого тура говорили: «Спартак» не тот, Станкович плохой...». А сейчас обыгрывают. Ты смотришь в таблицу, а там всё, что говорил Александр Мостовой. Восемь очков (смеётся) и впереди ещё много-много игр. Ребята, не говорите гоп, пока не перепрыгните. Ну, ёлки-палки! Просто не спешите! У «Спартака» хороший состав, нормальный тренер, всё как бы нормально и всё хорошо. Наберут, обыграют ещё кого надо. Те команды, которые будут наверху, они будут наверху», — сказал Мостовой в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

На данный момент подопечные Деяна Станковича идут на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ с восемью очками. Красно-белые отстают от лидирующего в чемпионате «Локомотива» на шесть очков.

Долгожданная победа «Спартака»! Помогли замена Станковича и преображение во втором тайме
Долгожданная победа «Спартака»! Помогли замена Станковича и преображение во втором тайме

