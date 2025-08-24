Семак заявил, что не видел жест Глушенкова в сторону скамейки запасных «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре нападающего Максима Глушенкова в матче с махачкалинским «Динамо». Футболист вышел на замену и отметился голом и результативной передачей.

— Сергей Богданович, сегодня Максим Глушенков появился на поле после пропуска двух матчей в РПЛ. Он отметился голевой передачей и голом. После забитого мяча он показал характерный жест в сторону скамейки, что его место на поле. Как вы это прокомментируете и согласны ли вы с Максимом, что сегодняшней игрой он заслужил это место?

— Во-первых, тренировками, которые он провел на этой неделе, он заслужил. Он хорошо тренировался, поэтому заслужил выйти сегодня на поле. А что касается жеста, лично я не видел, но думаю, что у каждого футболиста должна быть цель не сидеть на скамейке, а выходить на футбольное поле, потому что действительно там их место, — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Глушенков выступает за «Зенит» с 2024 года. Контрактное соглашение футболист с клубом рассчитано до 2028 года.