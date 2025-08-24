Скидки
Главная Футбол Новости

Семак заявил, что не видел жест Глушенкова в сторону скамейки запасных «Зенита»

Семак заявил, что не видел жест Глушенкова в сторону скамейки запасных «Зенита»
Аудио-версия:
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре нападающего Максима Глушенкова в матче с махачкалинским «Динамо». Футболист вышел на замену и отметился голом и результативной передачей.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мостовой – 29'     2:0 Мантуан – 35'     3:0 Горшков – 72'     4:0 Глушенков – 90'    

— Сергей Богданович, сегодня Максим Глушенков появился на поле после пропуска двух матчей в РПЛ. Он отметился голевой передачей и голом. После забитого мяча он показал характерный жест в сторону скамейки, что его место на поле. Как вы это прокомментируете и согласны ли вы с Максимом, что сегодняшней игрой он заслужил это место?
— Во-первых, тренировками, которые он провел на этой неделе, он заслужил. Он хорошо тренировался, поэтому заслужил выйти сегодня на поле. А что касается жеста, лично я не видел, но думаю, что у каждого футболиста должна быть цель не сидеть на скамейке, а выходить на футбольное поле, потому что действительно там их место, — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Глушенков выступает за «Зенит» с 2024 года. Контрактное соглашение футболист с клубом рассчитано до 2028 года.

