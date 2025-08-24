Забарный отошёл от Сафонова во время прощания с Доннаруммой

Украинский защитник Илья Забарный отодвинулся от россиянина Матвея Сафонова во время того, как команда после матча второго тура чемпионата Франции с «Анже» (1:0) прощалась с итальянским вратарём Джанлуиджи Доннаруммой.

В одном из эпизодов Забарный, заметив рядом Сафонова, отошёл в сторону.

Фото: Кадр из соцсети X

Напомним, Илья Забарный перебрался в «ПСЖ» из «Борнмута» этим летом. Сафонов выступает за парижан с 2024-го. В составе «ПСЖ» Матвей выиграл чемпионат Франции, Кубок страны и Лигу чемпионов УЕФА. Контрактное соглашение Сафонова с парижанами рассчитано до 2029 года.

Российский вратарь — воспитанник академии «Краснодара».