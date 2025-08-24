«Интер Майами» без Месси и Альбы не смог обыграть аутсайдера МЛС «Ди-Си Юнайтед»

В ночь с 23 на 24 августа завершился матч МЛС, в котором «Ди-Си Юнайтед» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в столице США Вашингтоне на стадионе «Ауди Филд» и закончилась вничью со счётом 1:1.

На 13-й минуте счёт во встрече открыл американский полузащитник хозяев Джексон Хопкинс. Ассистировал ему финский хавбек Матти Пельтола. Во втором тайме паритет восстановил аргентинский нападающий Бальтасар Родригес, забивший с передачи новичка Родриго Де Пауля.

Отметим, в этой встрече не принимал участия звёздный дуэт Лионель Месси — Жорди Альба. Кроме того, со скамейки запасных игру начали известный уругвайский форвард Луис Суарес и испанский опорный хавбек Серхио Бускетс. Оба игрока результативными действиями не отметились.

В следующем матче «Интер Майами» встретится дома с «Чикаго Файр», а «Ди-Си Юнайтед» сыграет на выезде с «Нью-Йорк Сити». Оба матча пройдут 31 августа. Отметим, столичная команда вышла на серию из 11 матчей без побед в МЛС, занимая последнюю 15-ю строчку в Восточной конференции (21 очко). У «цапель» 46 очков и пятое место на Востоке.

