Матвей Сафонов показал, как проводит выходной в Париже после победы «ПСЖ» в матче Лиги 1

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов опубликовал пост в своём телеграм-канале, где показал видео, в котором поздравил фанатов с победой «ПСЖ» в матче 2-го тура Лиги 1 с «Анже» (1:0), а также поделился, как проводит выходной в Париже.

«Всем привет! Хочу поздравить всех со вчерашней победой! Достаточно уверенная победа, хоть и счёт 1:0. Сегодня у нас выходной. Позади меня можете увидеть Фонд Louis Vuitton (Площадка для временных выставок фонда, в том числе некоторых работ из личной коллекции Бернара Арно, куда входят произведения искусства XX и XXI веков. — Прим. «Чемпионата»), здание, где проходят выставки. Мы сегодня успели на выставку Дэвида Хокни… Сегодня приехали мои родители, так что мы сходили все вместе. Вот какой-то подсолнух золотой. Короче, развеиваемся сегодня. Наслаждаемся своим выходным», — сказал Сафонов в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Сафонов ещё не принимал участия в матчах за «ПСЖ».

