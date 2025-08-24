Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Акрон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов показал, как проводит выходной в Париже после победы «ПСЖ» в матче Лиги 1

Матвей Сафонов показал, как проводит выходной в Париже после победы «ПСЖ» в матче Лиги 1
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов опубликовал пост в своём телеграм-канале, где показал видео, в котором поздравил фанатов с победой «ПСЖ» в матче 2-го тура Лиги 1 с «Анже» (1:0), а также поделился, как проводит выходной в Париже.

Франция — Лига 1 . 2-й тур
22 августа 2025, пятница. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 0
Анже
Анже
1:0 Руис – 50'    

«Всем привет! Хочу поздравить всех со вчерашней победой! Достаточно уверенная победа, хоть и счёт 1:0. Сегодня у нас выходной. Позади меня можете увидеть Фонд Louis Vuitton (Площадка для временных выставок фонда, в том числе некоторых работ из личной коллекции Бернара Арно, куда входят произведения искусства XX и XXI веков. — Прим. «Чемпионата»), здание, где проходят выставки. Мы сегодня успели на выставку Дэвида Хокни… Сегодня приехали мои родители, так что мы сходили все вместе. Вот какой-то подсолнух золотой. Короче, развеиваемся сегодня. Наслаждаемся своим выходным», — сказал Сафонов в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Сафонов ещё не принимал участия в матчах за «ПСЖ».

Материалы по теме
Фото
Матвей Сафонов показал фотографию праздничного торта, где изображена его семья

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android