Главная Футбол Новости

«Станкович и Гвардиола поменялись местами». Журавель – о матчах «Спартака» и «Ман Сити»

Комментарии

Футбольный комментатор Тимур Журавель сравнил ситуацию в матче «Спартака» с «Рубином» в шестом туре чемпионата России и «Манчестер Сити» с «Тоттенхэмом» во втором туре Английской Премьер-лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 58'     0:2 Мартинс – 73'    

«Спартак» с «Рубином» у нас, конечно, в приоритете, но Гвардиола в позе Станковича это тоже круто, потому что сегодня они реально поменялись местами. «Тоттенхэм» издевается над «Сити», а «Спартак» ведёт в Казани», — написал Журавель в своём телеграм-канале.

В матче шестого тура чемпионата России «Спартак» под руководством Деяна Станковича обыграл «Рубин» со счётом 2:0. Команда Хосепа Гвардиолы, в свою очередь, проиграла «Тоттенхэму» со счётом 0:2.

На данный момент «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Комментарии
