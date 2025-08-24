«Станкович и Гвардиола поменялись местами». Журавель – о матчах «Спартака» и «Ман Сити»

Футбольный комментатор Тимур Журавель сравнил ситуацию в матче «Спартака» с «Рубином» в шестом туре чемпионата России и «Манчестер Сити» с «Тоттенхэмом» во втором туре Английской Премьер-лиги.

«Спартак» с «Рубином» у нас, конечно, в приоритете, но Гвардиола в позе Станковича это тоже круто, потому что сегодня они реально поменялись местами. «Тоттенхэм» издевается над «Сити», а «Спартак» ведёт в Казани», — написал Журавель в своём телеграм-канале.

В матче шестого тура чемпионата России «Спартак» под руководством Деяна Станковича обыграл «Рубин» со счётом 2:0. Команда Хосепа Гвардиолы, в свою очередь, проиграла «Тоттенхэму» со счётом 0:2.

На данный момент «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.