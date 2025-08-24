Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Барселоны» Флик объяснил замену Рашфорда в перерыве матча с «Леванте»

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик объяснил, почему заменил вингера сине-гранатовых Маркуса Рашфорда в перерыве матча 2-го тура испанской Ла Лиги с «Леванте» (3:2). Отметим, англичанин вышел на поле в стартовом составе, но во втором тайме на поле вместо него появился испанец Даниэль Ольмо.

«У Маркуса было несколько моментов в первом тайме, он показал, что может помочь команде. Но во втором тайме нам пришлось внести коррективы, мы выпустили Рафинью на фланг. Это была необходимость. Думаю, эти замены оказалась правильными. Первый мяч после перерыва изменил ход встречи», — приводит слова Флика испанское издание Marca.

Напомним, на перерыв команды ушли при счёте 2:0 в пользу «Леванте». В течение семи минут после перерыва Педри и Ферран Торрес восстановили паритет, а в концовке второго тайма, в компенсированное время, каталонцам удалось вырвать победу. «Барселона» после двух туров набрала шесть очков и возглавила таблицу. «Леванте» занимает 18‑ю строчку, не набрав очков.

Почему фанатов «Барсы» называют «кулес»:

