«Арсенал» выиграет АПЛ благодаря этой голевой машине». Пирс Морган — о дубле Дьёкереша
Журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган прокомментировал дубль нападающего Виктора Дьёкереша в матче второго тура АПЛ с «Лидсом».
Англия — Премьер-лига . 2-й тур
23 августа 2025, суббота. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
5 : 0
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Тимбер – 34' 2:0 Сака – 45+1' 3:0 Дьёкереш – 48' 4:0 Тимбер – 56' 5:0 Дьёкереш – 90+5'
«Бааааам! Первый пошёл. Наконец-то у нас есть настоящий форвард. 5:0. Дубль от нашего нового главного бомбардира. «Арсенал» выиграет чемпионат в этом сезоне. И всё это благодаря этой голевой машине», – написал Морган на своей страничке в Х.
Напомним, «Арсенал» разгромил «Лидс» со счётом 5:0. Виктор сначала забил с игры, а затем реализовал пенальти. У лондонцев две победы в двух стартовых матчах сезона.
Сотрудники «Арсенала» репетируют празднование чемпионства в АПЛ
