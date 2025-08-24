Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Акрон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» выиграет АПЛ благодаря этой голевой машине». Пирс Морган — о дубле Дьёкереша

«Арсенал» выиграет АПЛ благодаря этой голевой машине». Пирс Морган — о дубле Дьёкереша
Комментарии

Журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган прокомментировал дубль нападающего Виктора Дьёкереша в матче второго тура АПЛ с «Лидсом».

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
23 августа 2025, суббота. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
5 : 0
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Тимбер – 34'     2:0 Сака – 45+1'     3:0 Дьёкереш – 48'     4:0 Тимбер – 56'     5:0 Дьёкереш – 90+5'    

«Бааааам! Первый пошёл. Наконец-то у нас есть настоящий форвард. 5:0. Дубль от нашего нового главного бомбардира. «Арсенал» выиграет чемпионат в этом сезоне. И всё это благодаря этой голевой машине», – написал Морган на своей страничке в Х.

Напомним, «Арсенал» разгромил «Лидс» со счётом 5:0. Виктор сначала забил с игры, а затем реализовал пенальти. У лондонцев две победы в двух стартовых матчах сезона.

Сотрудники «Арсенала» репетируют празднование чемпионства в АПЛ

Материалы по теме
«Арсенал» стал первым по голам с угловых в чемпионате Англии
Истории
«Арсенал» стал первым по голам с угловых в чемпионате Англии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android