«Арсенал» выиграет АПЛ благодаря этой голевой машине». Пирс Морган — о дубле Дьёкереша

Журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган прокомментировал дубль нападающего Виктора Дьёкереша в матче второго тура АПЛ с «Лидсом».

«Бааааам! Первый пошёл. Наконец-то у нас есть настоящий форвард. 5:0. Дубль от нашего нового главного бомбардира. «Арсенал» выиграет чемпионат в этом сезоне. И всё это благодаря этой голевой машине», – написал Морган на своей страничке в Х.

Напомним, «Арсенал» разгромил «Лидс» со счётом 5:0. Виктор сначала забил с игры, а затем реализовал пенальти. У лондонцев две победы в двух стартовых матчах сезона.

Сотрудники «Арсенала» репетируют празднование чемпионства в АПЛ