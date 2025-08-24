«Бенфика» может приобрести одну из главных звёзд сборной Украины

Атакующий полузащитник «Шахтёра» Георгий Судаков может перейти в «Бенфику», сообщает Record.

Португальский клуб продолжает поиски креативного атакующего игрока, и одним из вариантов является 22-летний Судаков. Руководство «Бенфики» высоко оценивает игру Георгия на позиции «десятки».

Эта роль приоритетна для «орлов» после того, как сорвался переход Керема Актюркоглу в «Фенербахче» и Мохамеда Амура из «Вольфсбурга». Пока в шорт-листе «Бенфики» есть и другие имена, но Судаков является одним из кандидатов на трансфер.

В этом сезоне Георгий отдал два ассиста в девяти матчах за «Шахтёр». Портал Transfermarkt оценивает его в € 32 млн.

