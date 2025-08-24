Тренер «Реала» Алонсо ответил на вопрос, почему не выпускает Родриго

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо ответил на вопрос журналистов о вингере команды Родриго и его игровом времени.

«Для меня сезон только начинается. Клубный чемпионат мира проходил в другом контексте. Разговаривал ли я с Родриго? Да, конечно, как и со всеми своими игроками», – приводит слова Алонсо инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» активизировал усилия по подписанию Родриго Гоэса. Английский гранд видит в бразильском футболисте замену для покинувшего клуб Луиса Диаса.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами.

Форвард Бразилии Родриго зарядился от ног Роналдо