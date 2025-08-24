Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Реала» Алонсо ответил на вопрос, почему не выпускает Родриго

Тренер «Реала» Алонсо ответил на вопрос, почему не выпускает Родриго
Комментарии

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо ответил на вопрос журналистов о вингере команды Родриго и его игровом времени.

«Для меня сезон только начинается. Клубный чемпионат мира проходил в другом контексте. Разговаривал ли я с Родриго? Да, конечно, как и со всеми своими игроками», – приводит слова Алонсо инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» активизировал усилия по подписанию Родриго Гоэса. Английский гранд видит в бразильском футболисте замену для покинувшего клуб Луиса Диаса.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами.

Форвард Бразилии Родриго зарядился от ног Роналдо

