Гвардиола прокомментировал ситуацию с будущим вратаря «Ман Сити» Эдерсона

Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал будущее голкипера команды Эдерсона Мораеса.

«Трансферное окно открыто до матча с «Брайтоном». Только после этого можно будет сказать, что всё позади.

Сейчас остаётся только задаваться вопросом: «Что будет дальше?», – приводит слова Гвардиолы инсайдер Фабрицио Романо на своей страничке в Х.

Напомним, трансферное окно в АПЛ закрывается 31 августа. В текущем сезоне в двух стартовых турах чемпионата Англии ворота «горожан» защищал Джеймс Траффорд.

Ранее ходили слухи о том, что Эдерсоном интересуется «Галатасарай», а «Манчестер Сити» ведёт прямые переговоры с «ПСЖ» о трансфере итальянца Джанлуиджи Доннаруммы.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника

