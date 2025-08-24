Гвардиола прокомментировал ситуацию с будущим вратаря «Ман Сити» Эдерсона

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал будущее голкипера команды Эдерсона Мораеса.

«Трансферное окно открыто до матча с «Брайтоном». Только после этого можно будет сказать, что всё позади.

Сейчас остаётся только задаваться вопросом: «Что будет дальше?», – приводит слова Гвардиолы инсайдер Фабрицио Романо на своей страничке в Х.

Напомним, трансферное окно в АПЛ закрывается 31 августа. В текущем сезоне в двух стартовых турах чемпионата Англии ворота «горожан» защищал Джеймс Траффорд.

Ранее ходили слухи о том, что Эдерсоном интересуется «Галатасарай», а «Манчестер Сити» ведёт прямые переговоры с «ПСЖ» о трансфере итальянца Джанлуиджи Доннаруммы.

