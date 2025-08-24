Бразильский новичок ЦСКА рассказал о быстрой адаптации в клубе

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес рассказал, как проходит его адаптация в армейском клубе.

«Моя адаптация проходит лучше, чем я мог представить. Ожидал, что этот процесс займёт больше времени, но нет — движемся в ускоренном темпе. Команда меня очень тепло приняла, я ощутил, что попал в настоящую семью. Конечно, в этом вопросе играет роль и присутствие бразильцев в клубе: мне всегда есть с кем поговорить, к кому обратиться за советом и помощью», — сказал Алвес в интервью пресс-службе ЦСКА на официальном сайте.

Напомним, ЦСКА объявил о переходе 20-летнего игрока из «Сан-Паулу» 10 июля. С тех пор Алвес провёл семь матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал голевую передачу. Контракт хавбека с красно-синими рассчитан до 2030 года.